Беспорядки в секторе Газа: сотни раненых, более десятка погибших

По данным министерства здравоохранения Газы, при обстреле израильскими военными погибли 16 палестинцев и более 900 получили ранения.

Как сообщает Haaretz, 14 мая около 15 тысяч жителей сектора Газа вышли на марш протеста и направились к границе с Израилем, где вступили в столкновения с израильскими военными.

Акция приурочена к открытию в Иерусалиме американского посольства, а также 70-летию образования Израиля и последовавшим за ним «Днем Накба» — изгнанием палестинцев со своих земель.

По сведениям минздрава Газы, израильские службы безопасности обстреливали палестинских протестующих резиновыми пулями, а также применили против них слезоточивый газ. Один из погибших является 12-летним ребенком, заявляет палестинская сторона.

Армия обороны Израиля также противостоит участникам марша протеста на Западном берегу Иордана.

Палестинские протесты начались 30 марта, в «День земли», и обострялись каждую пятницу. За это время на границе с Израилем были убиты десятки палестинцев и тысячи получили ранения.

Как ожидается, марш 15 мая в честь «Дня Накба» должен стать кульминацией протестных акций. Армия обороны Израиля заблаговременно подготовилась к этой акции, стянув на границу дополнительные силы.