В Москве нашли мертвыми двух подростков, привязанных друг к другу

В Москве на Истринской улице из окна расположенного там многоэтажного жилого дома выпали 17-летние юноша и девушка, скончавшиеся в итоге на месте от полученных травм.

Как сообщается со ссылкой на очевидцев произошедшего, подростки были чем-то связаны, возможно, веревкой, либо прикованы друг к другу наручниками.

Известно, что на месте трагедии была обнаружена предсмертная записка, в которой пара попросила вместе их похоронить.

Информацию о случившемся подтвердили в главке МВД по российской столице. Другие подробности не приводятся.