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КНДР и Южная Корея договорились о новых переговорах

Deutsche Welle
Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином | Фото: AP/Scanpix

Северная и Южная Корея договорились провести встречу «на высоком уровне» 16 мая. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает южнокорейское министерство объединения.

Встреча пройдет в приграничной деревне Пханмунджом, где 27 апреля прошел исторический саммит лидеров двух государств. Делегации Пхеньяна и Сеула планируют обсудить имплементацию достигнутых ранее договоренностей, в частности, о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

КНДР на переговорах представят 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей возглавит министр объединения Чо Мен Ген.

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