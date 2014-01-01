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Эксперты назвали исчезновение малайзийского Boeing в 2014 году спланированным

Gazeta.ru
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Фото: AP/Scanpix

Исчезновение самолета Boeing 777-200 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году могло быть преднамеренным, сообщает 9News.

Пилот и инструктор Саймон Харди предположил, что командир экипажа Захария Ахмад Шах мог спланировать исчезновение самолета. По словам Харди, пилот намеренно не выходил на связь, а также летел на границе Малайзии и Таиланда, чтобы запутать диспетчеров.

Отмечается, что до крушения пилот провел самолет над своим родным городом. Эксперты разошлись во мнениях, был ли самолет направлен в море пилотом, или же Шах вел его до тех пор, пока не кончилось топливо, после чего произошло крушение.

Ранее сообщалось, что обломки исчезнувшего в 2014 году Boeing нашли с помощью Google Maps.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров.

В январе малайзийское правительство дало согласие на возобновление поисков пропавшего лайнера.

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