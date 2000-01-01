«Массаж со счастливым финалом»: в Эстонии пара не догадывалась, что занимается проституцией

Вчера перед Тартуским уездным судом предстала семейная пара – 32-летний Мик и 30-летняя Кристин – обвиняемая по статье о сводничестве, в качестве наказания по которой можно было назначить тюремное заключение на срок до пяти лет. Однако пара отделалась штрафом в две тысячи евро, пишет Tartu Postimees.

Согласно обвинению, предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой, в период с 2010 по 2015 годы Мик арендовал в Тарту на улице Калда и в Таллинне на Тартуском шоссе и улице Виру помещения, в которых работали салоны эротического массажа. Там он предлагал проституток и завербовал для работы в проституции как минимум семь человек. Согласно обвинению,

Кристин помогала своему сожителю содержать салон эротического массажа и пособничала в проституции.

Предлагался тантрический массаж

Во время допроса и на вчерашнем судебном слушании хозяева салонов объяснили, что секс в салонах не продавали и все работники занимали свои должности добровольно. Бизнес Мика и Кристин был зарегистрирован, и государство получало с него доход в виде налогов.

Подсудимые сказали, что

предлагали в этих салонах тантрический массаж, то есть так называемый массаж со счастливым финалом.

И следствие не доказало обратного, но в эстонской правовой системе удовлетворение половой страсти за деньги считается проституцией, каким бы образом это не происходило.

Представшая вчера перед судом семейная пара заявила, что во время создания и содержания салонов эротического массажа, не знала, что речь идет о незаконном бизнесе. Они узнали об этом только в августе 2015 года, когда их задержали сотрудники полиции и организовали обыск в салонах. Сразу после этого хозяева салонов свернули свой бизнес.

Следствие по делу Мика и Кристин длилось почти три года, а в суд обвинение попало в рамках договорного производства. И хотя статья обвинения позволяла суду приговорить обвиняемых к нескольким годам тюрьмы, помощник прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Маарья-Лийза Сари

потребовала для обоих подсудимых наказания в виде штрафа в размере 2000 евро, который они должны выплатить в течение года.

Мягкое наказание

На заседании судья Ингери Тамм спросил у прокурора, почему при такой жесткой статье обвинения она требует столь мягкого наказания? Прокурор объяснила, что в ходе следствия обвиняемые оказывали всестороннее содействие.

«И Мик, и Кристин признали свою вину и осознали противоправность своих деяний. Кроме того, вскрылись и смягчающие обстоятельства их деятельности. Таким образом, по оценке прокуратуры, денежное наказание окажет больше влияния, чем условное», - объяснила Сари.

Кроме денежного наказания решением суда у обвиняемых конфисковали 842 евро наличными, а также лоп-топы, планшет, телевизор и фотоаппарат.

На погашение штрафа и покрытие судебных расходов у Мика и Кристин есть год.

Где проходит черта между эротикой и проституцией?

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аро Сийнмаа

В ноябре 2011 года уголовная коллегия Государственного суда вынесла решение, которым судебная практика получила подтверждение, что под проституцией, в числе прочего, понимается предложение партнеру сексуального удовлетворения за деньги, причем, предложение сексуального удовлетворения может состоять как из полового сношения, так и из других видов удовлетворения половой страсти. В свою очередь удовлетворение половой страсти это деятельность, связанная с телом человека, цель которой вызвать половое возбуждение или его увеличение до полного удовлетворения, то есть оргазма. Таким образом, суд четко дал понять, что эротический массаж за деньги нужно понимать, как проституцию.

Согласно редакции Пенитенциарного кодекса, действующей с 2012 года, статья 133’2 предусматривает наказание за сводничество, под которым понимается организация встречи лица, занимающегося проституцией, с клиентом, содержание борделя, его управление, содействие в нем проституции, или сдача в аренду помещения для содержания в нем борделя – ранее под подобной деятельностью подразумевалось посредничество в проституции.