ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному компенсацию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти России выплатить Алексею Навальному компенсацию в размере двух тысяч евро за отказ ФМС выдать ему загранпаспорт.

ЕСПЧ счел, что в случае с Навальным были нарушены положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Компенсация, говорится в решении суда, должна быть выплачена в течение двух месяцев.

В 2015 году Федеральная миграционная служба отказалась выдавать загранпаспорт Алексею Навальному сославшись на то, что у него не истек условный срок по «делу «Кировлеса«». Из-за отказа ФМС, сообщал тогда Навальный, он не смог поехать в Бонн на суд над хакером Хэллом, утверждавшим, что он взломал почту политика. Отказ в выдаче загранпаспорта Навальный обжаловал в судах нескольких инстанций.

Загранпаспорт Алексей Навальный получил в 2017 году после того, как на него было совершено нападение и ему потребовалось лечение за границей.

Алексей Навальный неоднократно подавал жалобы в ЕСПЧ, и суд принимал решение в его пользу. В частности, Европейский суд нашел нарушения при рассмотрении двух уголовных дел — «Ив Роше» и «Кировлеса» — обвиняемым по которым проходил Навальный.