Британские власти во второй раз отказали в визе племяннице Сергея Скрипаля

Племяннице Сергея Скрипаля во второй раз отказали в визе для посещения Британии, сообщает Independent.

Представитель Министерства внутренних дел Британии заявил: «Мы отклонили заявление на выдачу визы от Виктории Скрипаль на основании несоответствия требованиям иммиграционных правил».

«В прошлый раз Виктория Скрипаль пыталась получить визу для поездки из Москвы в начале апреля, и ей отказали на том же основании, а ее двоюродная сестра Юлия публично заявила, что не хочет ее видеть», - говорится в статье.

Viktoria Skripal: Niece of poisoned Russian spy Sergei Skripal refused visa by UK government for second time

«Я благодарю мою двоюродную сестру Викторию за ее заботу о нас, но прошу, чтобы она пока не посещала меня и не пыталась связаться со мной», - сообщила Юлия Скрипаль.

«У меня есть доступ к друзьям и семье, и меня уведомили об особых контактах в российском посольстве, которое любезно предложило мне любую помощь. На данный момент я не хочу прибегать к их услугам, но, если я передумаю, я знаю, как с ними связаться», - приводит Independent цитату из заявления Юлии Скрипаль.

Сергей Скрипаль остается в районном госпитале в Солсбери. «Его дочь в прошлом месяце выписали, и она выздоравливает в неизвестном месте. Российские официальные лица неоднократно пытались преподнести ситуацию Юлии как «вынужденную изоляцию» и заронить сомнения в том, действительно ли заявления принадлежат Юлии», - передает издание.