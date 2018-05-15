Путин открыл крымский мост, автомобильное движение начнется 16 мая

В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Он проехал по мосту за рулем «КамАЗа». Всего в колонне автомобилей было около 35 машин — техника, которую использовали при строительстве.

Регулярное движение по мосту начнется 16 мая. Мост откроют для легковых машин и пассажирских автобусов.

Строительство железнодорожной части Крымского моста планируется завершить в 2019 году.

Крымский мост строили с февраля 2016 года. Стоимость проекта — 227,9 миллиарда рублей. Автомобильное движение по мосту открыли примерно на полгода раньше первоначально запланированного срока.

Протяженность моста — 19 километров. Согласно проекту, его пропускная способность — 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

До открытия моста Крым и Краснодарский край соединяла паромная переправа, движение по которой часто прерывали из-за плохой погоды.