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Путин открыл крымский мост, автомобильное движение начнется 16 мая

Meduza.io
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Фото: REUTERS/Scanpix

Автомобильная часть моста через Керченский пролив официально открыта.

В церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Он проехал по мосту за рулем «КамАЗа». Всего в колонне автомобилей было около 35 машин — техника, которую использовали при строительстве.

Регулярное движение по мосту начнется 16 мая. Мост откроют для легковых машин и пассажирских автобусов.

Строительство железнодорожной части Крымского моста планируется завершить в 2019 году.

Крымский мост строили с февраля 2016 года. Стоимость проекта — 227,9 миллиарда рублей. Автомобильное движение по мосту открыли примерно на полгода раньше первоначально запланированного срока.

Протяженность моста — 19 километров. Согласно проекту, его пропускная способность — 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

До открытия моста Крым и Краснодарский край соединяла паромная переправа, движение по которой часто прерывали из-за плохой погоды.

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