В Нидерландах пропала пятилетняя девочка из Литвы; возможно, она похищена

В воскресенье, 13 мая, в Нидерландах пропала пятилетняя Дейманте Жаситите из Литвы. Есть мнение, что девочка могла быть похищена, а к поискам в Мааастрихте подключилась и литовская полиция, сообщает портал 15min.lt.

Полиция Литвы получила сообщение от голландских коллег и подключилась к поискам, подтвердили в полиции Литвы.

По сведениям полиции Нидерландов, Дейманте из приемной семьи в Маастрихте могла увезти ее биологическая мать - литовка. Полицейские предполагают, что женщина попробует увезти ребенка заграницу.

Портал dutchnews.nl сообщил, что девочку на серебристом авто из дома приемной семьи увезли около 22:20 в воскресенье.

Нет доказательств, что жизни девочки что-либо угрожает.