В Литве пройдет забастовка учителей

В предупредительной забастовке в пятницу должны принять участие около 1000 педагогов из 50-ти учебных заведений, говорит председатель инициатора забастовки Литовского профессионального союза работников просвещения (ЛПСРП) Андрюс Навицкас.

Бастовать, по его словам, будут не только работники общеобразовательных школ, но также школ искусств и детсадов.

«Я думаю, что число бастующих будет не очень велико, предварительно, около 1000», – сказал он во вторник BNS.

Профсоюз отмечает, что участники забастовки требуют повышения зарплат специалистов, работающих в этих учреждениях, а также уменьшения численности детей в садиковых группах и школьных классах.

Однако забастовку одобряют не все профсоюзы учителей. Министр образования и науки Юргита Пятраускене, в свою очередь, инициативу проведения забастовки считает подстрекательством ненужной паники среди учителей.