Cкончался журналист и писатель Том Вулф

Американский журналист и писатель Том Вулф скончался в США в возрасте 87 лет. Он умер в понедельник, 14 мая, в больнице на Манхэттене, где лечился от инфекции, пишет The New York Times со ссылкой на агента писателя Линн Несбит.

Вулф жил в Нью-Йорке с тех пор, как в 1962 году стал репортером The New York Herald Tribune. Его считают основателем направления «новая журналистика» в литературе. Среди приемов, которые использовал Вулф, было использование живой речи героев, отражение личной позиции автора материала, подробное описание сцен, отмечает РБК.

Вулф родился в 1931 году в штате Вирджиния. Он учился в епископальной школе для мальчиков, окончил Университет Вашингтона и Ли и получил докторскую степень по специальности «американистика» в Йельском университете.

Вулф был одним из наиболее успешно продаваемых писателей в США. Три его литературных произведения были экранизированы. В том числе по ним снят фильм «Парни что надо» режиссера Филипа Кауфмана (1983) и «Костер тщеславия» Брайана де Пальмы (1990), провалившийся в прокате.





