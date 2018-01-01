Навального арестовали на 30 суток за организацию массовых демонстраций «Он нам не царь»

Тверской суд Москвы во вторник, 15 мая, приговорил оппозиционного российского политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга из-за акции 5 мая «Он нам не царь». Об этом политик заявил в соцсети.

Сразу после вынесения решения судья перешел к рассмотрению второго дела, открытого против Навального, касающегося неповиновения полиции.

«30 суток уже дали, а «суд» все еще продолжается. Новое дело рассматривают. Очень странное ощущение. Ну все-таки сейчас пятый срок Путина. Должно же хоть что-то отличаться от четвертого срока», - написал Навальный.

30 суток уже дали, а "суд" всё ещё продолжается. Новое дело рассматривают. Очень странное ощущение. Ну всё-таки сейчас пятый срок Путина. Должно же хоть что-то отличаться от четвертого срока.— Alexey Navalny (@navalny) 15 мая 2018 г.

Напомним, в ряде городов РФ перед инаугурацией Путина 5 мая прошли акции «Он нам не царь».

Кроме Алексея Навального на акциях задержали более тысячи человек. Больше всего задержанных было в Москве. Там правоохранители задержали 475 человек.