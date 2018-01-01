В Кемерово приостановили снос сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня»

В Кемерово рабочие прекратили снос здания сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» после того, как на место прибыли сотрудники полиции, один из арендаторов помещения и помощник адвоката Дмитрия Малинина, представляющего интересы пострадавших, передает РБК.

По словам Малинина, во вторник, 15 мая, тяжелая техника начала разбирать одно из шести прилегающих к торговому центру зданий, которое не затронул пожар.

«Никакого решения об исключения здания из числа вещдоков или решения о его уничтожении нет. Сегодня мы разговаривали со следователями, и они подтвердили, что здание - вещдок», - отметил адвокат в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что 16 мая адвокаты пострадавших и арендаторов намерены подать заявления в полицию и прокуратуру, чтобы выяснить, кто и на каком основании предпринял попытку сноса.

«Это общественно-политическая акция. Исполнение обещаний, которые озвучивал Цивилев ( врио губернатора Кемеровской области - Прим. NEWSru.com), чтобы разбить парк, нужно снести торговый центр», - заявил Малинин.

Примечательно, что в пресс-службе администрации Кемеровской области ранее признали, что старт работам по сносу здания «Зимней вишни» дал врио главы региона.

"Зимняя вишня" всегда будет ассоциироваться с гибелью ни в чем не повинных людей, особенно детей. Поэтому мы приступаем к демонтажу центра. Наша задача - к 1 сентября открыть памятный сквер. На сегодняшний день достигнуто соглашение с основным собственником о безвозмездной передаче здания в собственность городским властям", - объясняли в администрации.

Пожар в ТЦ произошел 25 марта. Погибли 60 человек, еще 79 получили травмы. По факту произошедшего расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек, все они арестованы.

Ранее Цивилев на своей странице в соцсети написал, что «15 мая мы приступаем к демонтажу торгового центра «Зимняя вишня«. Все принципиальные моменты с собственниками урегулированы. Следственный комитет снял арест. Работы начнутся в запланированные сроки».

Цивилев занял пост заместителя губернатора Кузбасса в начале марта 2018 года. До этого он возглавлял угольную компанию «Колмар» и не имел опыта административной работы.

1 апреля Цивилев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева, покинувшего пост из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Тулеев свое решение уйти с поста губернатора объяснил тем, что не может больше возглавлять область с таким тяжелым моральным грузом - после пожара, унесшего жизни 64 человек.

6 апреля президент РФ Владимир Путин встретился со сменщиком Тулеева в Кремле. Глава государства сообщил Цивилеву о проблемах и неэффективности Кемеровской области и попросил приложить усилия, чтобы исправить «критическую ситуацию».