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Эквадор потратил $5 млн на охрану Ассанжа

Gazeta.ru
Джулиан Ассанж | Фото: REUTERS/Scanpix

Правительство Эквадора потратило по меньшей мере $5 млн на обеспечение безопасности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который скрывается в посольстве страны в Лондоне, сообщает The Guardian.

По данным издания, власти Эквадора наняли агентов, которые проверяют всех посетителей Ассанжа. Они также следят за всеми действиями самого Ассанжа, и анализируют ситуацию вокруг него.

Ранее министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса подтвердила, что Джулиан Ассанж, который скрывается от преследования в посольстве страны в Лондоне, продолжает оставаться в полной изоляции от внешнего мира.

До этого сотрудники посольства Эквадора в Лондоне пожаловались, что Ассанж не соблюдает элементарные правила гигиены.

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