Россияне выехали на Крымский мост и начали массово нарушать закон

В первый же день после открытия автомобильного движения по Крымскому мосту россияне стали массово нарушать там правила дорожного движения, передает «Крыминформ» в среду, 16 мая.

Агентство опубликовало видео, на котором видно как десятки байкеров, участвовавших в мотопробеге, несмотря на запрет, установленный пунктом 12.4 ПДД, остановились на арочном пролете, чтобы полюбоваться видами и сделать селфи.

В мотопробеге, стартовавшем одновременно из Керчи и Тамани, участвовали около тысячи человек. Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, заявил, что организаторы мероприятия отказались от идеи остановить колонны мотоциклистов на мосту из-за требований безопасности.

Утром 16 мая по Крымскому мосту открыли движение для легкового транспорта. Движение грузовиков стартует осенью. 15 мая президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа переправился по нему в Крым во главе колонны грузовиков.

Крымский мост через Керченский пролив длиной 19 километров стал самым протяженным в России. Общая стоимость проекта составила почти 228 миллиардов рублей, выделенных из федерального бюджета.