В Эстонии муниципалитет поместил на флаг и герб коноплю

Местные власти в эстонском регионе Канепи проголосовали за новый флаг с изображением листа конопли после онлайн-опроса, поддержавшего такое предложение, сообщает Reuters.

Название региона на юго-востоке Эстонии происходит от слова «Канепи», которым обозначают марихуану и коноплю. Более 150 лет назад в этом регионе выращивали коноплю, из которой делали ткань, масло и веревки.

Потребность в новом флаге возникла после того, как несколько разных районов местного самоуправления слились в больший - Канепи.

Местный совет также принял новый герб региона - зеленый щит с серебряным листком конопли.

На заседании местного совета девять членов проголосовали за флаг, а восемь - против.