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В Эстонии муниципалитет поместил на флаг и герб коноплю

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Местные власти в эстонском регионе Канепи проголосовали за новый флаг с изображением листа конопли после онлайн-опроса, поддержавшего такое предложение, сообщает Reuters.

Название региона на юго-востоке Эстонии происходит от слова «Канепи», которым обозначают марихуану и коноплю. Более 150 лет назад в этом регионе выращивали коноплю, из которой делали ткань, масло и веревки.

Потребность в новом флаге возникла после того, как несколько разных районов местного самоуправления слились в больший - Канепи.

Местный совет также принял новый герб региона - зеленый щит с серебряным листком конопли.

На заседании местного совета девять членов проголосовали за флаг, а восемь - против.

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