Граждане Украины массово едут на заработки в Литву; Кабмин хочет защитить местных

В связи с интенсивным ростом масштабов иммиграции из Украины, в среду литовское правительство решило установить квоты для зарубежных работников на некоторые профессии.
«Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила», - заявил в среду BNS после заседания правительства вице-канцлер Дейвидас Матулёнис.
Он отметил, что сейчас этот вопрос наиболее актуален по причине роста количества украинских водителей и строителей.
В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцам, их них около 20 тыс. - гражданам Украины, сообщил BNS Департамент миграции.
Квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией.
За установление квот будет отвечать министерство социальной защиты и труда, также планируется привлечь экспертов из Центра научно-исследовательского мониторинга и анализа.
Конкретные предложения будут выдвинуты до октября.
Правительство также решило ужесточить порядок командировки граждан третьих стран в Литву - намечается вернуться к системе разрешений на работу.
С другой стороны, Кабмин решил облегчить приезд для граждан США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии - в отношении них будут применяться требования, сходные с теми, что выдвигаются к гражданам Евросоюза.
По словам Д. Матулёниса, правительство также намерено составить список утвержденных «белых компаний» для выдачи, как национальных многоразовых виз, так и видов на жительство, планируется отказаться от некоторых избыточных требований предоставления документов.
В целом за первые четыре месяца в Литву прибыли более 12 тыс. иммигрантов. По сравнению с прежними годами этот показатель увеличился в два раза.