Граждане Украины массово едут на заработки в Литву; Кабмин хочет защитить местных

В связи с интенсивным ростом масштабов иммиграции из Украины, в среду литовское правительство решило установить квоты для зарубежных работников на некоторые профессии.

«Может начаться процесс вытеснения с рынка труда наших граждан, поскольку это более дешевая рабочая сила», - заявил в среду BNS после заседания правительства вице-канцлер Дейвидас Матулёнис.

Он отметил, что сейчас этот вопрос наиболее актуален по причине роста количества украинских водителей и строителей.

В прошлом году рабочие визы или виды на жительство на основании работы были предоставлены почти 34,5 тыс. иностранцам, их них около 20 тыс. - гражданам Украины, сообщил BNS Департамент миграции.

Квоты не будут действовать в отношении специалистов с высокой квалификацией.

За установление квот будет отвечать министерство социальной защиты и труда, также планируется привлечь экспертов из Центра научно-исследовательского мониторинга и анализа.

Конкретные предложения будут выдвинуты до октября.

Правительство также решило ужесточить порядок командировки граждан третьих стран в Литву - намечается вернуться к системе разрешений на работу.

С другой стороны, Кабмин решил облегчить приезд для граждан США, Японии, Южной Кореи, Канады, Австралии, Новой Зеландии - в отношении них будут применяться требования, сходные с теми, что выдвигаются к гражданам Евросоюза.

По словам Д. Матулёниса, правительство также намерено составить список утвержденных «белых компаний» для выдачи, как национальных многоразовых виз, так и видов на жительство, планируется отказаться от некоторых избыточных требований предоставления документов.