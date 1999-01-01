Австралиец-донор с «золотой рукой» сдал кровь 1173 раза и спас 2,4 млн детей

Кровь австралийца Джеймса Харрисона помогла спасти жизни 2,4 млн детей. В минувшую пятницу, 11 мая, 81-летний донор прошел свою последнюю процедуру по сдаче крови.

«Это печальный день для меня. Конец долгого пути», - прокомментировал Харрисон, которого на родине называют не иначе как «человек с золотой рукой». За 60 лет он прошел 1173 процедуры донорства, сообщает The Sidney Morning Herald.

Дело в том, что плазма Джеймса Харрисона содержит мощные антитела, которые способны защитить плод в случае иммунологического конфликта матери и ребенка из-за несовместимости крови матери и плода.

Когда женщина с резус-отрицательным типом крови беременна ребенком с резус-положительной кровью, ее организм реагирует на эритроциты ребенка как на вирусные бактерии и вырабатывает антитела для разрушения возбудителя. Эффекты от такого конфликта представляют для плода смертельную угрозу. Заболевание вызывает множественные выкидыши, повреждение головного мозга или анемию у новорожденных.

Из-за резус-конфликта в Австралии ежегодно гибли тысячи младенцев, пока в 1960-х ученые не открыли спасительный эффект антирезусного иммуноглобулина человека (Anti-D). Ученые поняли, что можно вводить это вещество матери, и оно безболезненно ликвидирует клетки, представляющие угрозу для ребенка.

В организме Харрисона сложилась редкая комбинация резус-отрицательной крови и резус-положительных антител, что сделало его идеальным донором для описанной проблемы.

«Каждая ампула с Anti-D, когда либо произведенная в Австралии, несет в себе частичку Джеймса», - говорит координатор национальной программы резус-донорства Робин Барлоу, пригласившая Харрисона в конце 1960-х стать ее первым участником.

С тех пор «мужчина с золотой рукой» практически еженедельно жертвовал 500-800 мл плазмы крови - всего 1162 донации из правой руки и 10 из левой. В 1999 году за свой подвиг он был награжден Медалью ордена Австралии.

«Я продолжу это делать, если врачи разрешат мне», - говорит Джеймс.



