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Туск о Трампе: С такими друзьями враги не нужны

LETA/DPA
Дональд Туск и Дональд Трамп | Фото: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду, 16 мая, раскритиковал «прихотливую самоуверенность» президента США Дональда Трампа, задавшись вопросом, «а нужны ли враги с такими друзьями»?

Так Туск высказался перед деловым обедом лидеров ЕС, на котором планировалось обсудить решение Трампа выйти из Иранской программы и применить таможенные пошлины на алюминий и сталь.

«Вместе с такими традиционными политическими вызовами, как усиление Китая и агрессивная позиция России, сегодня мы переживаем новый феномен - прихотливую самоуверенность американской администрации,» - укаазал Туск. «Смотря на последние решения президента Трампа, можно даже задуматься, а нужны ли враги с такими друзьями?».

Туск добавил, что ЕС может быть благодарна Трампу, потому что «благодаря ему, мы освободились от иллюзий».

«Европа должна делать все, что в ее силах, чтобы, несмотря на сегодняшнее настроение, защитить трансатлантические связи,» - добавил он. «Однако в то же время мы должны подготовиться к сценариям, по которым нам придется действовать самостоятельно».

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