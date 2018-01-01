Эстония: с полуострова Пакри в море вылетел автомобиль, есть погибший

В Палдиски в среду вечером с полуострова Пакри в море вылетел автомобиль. На месте водителя был найден труп. Начата подготовка к подъему машины на берег.

В 17.50 в среду в Центр тревоги поступило сообщение, что в Палдиски возле маяка Пакри автомобиль темного цвета полностью ушел под воду в 15-20 метрах от берега. Морское спасательное подразделение, которое прибыло на место происшествия, нашло в машине труп.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне, спасатели ведут подготовку к поднятию машины на берег.

«Двери машины в воде невозможно открыть и работаем со спасателями над тем, чтобы поднять автомобиль на берег и после этого сможем опознать человека. Речь идет о печальном происшествии и сделаем все со своей стороны, чтобы выяснить обстоятельства случившегося», - сказал он.

В апреле там же автомобиль вылетел в море, водитель погиб.

Находящаяся на полуострове репортер Postimees Кадри Куулпакк сообщила, что в нескольких десятках метров от места происшествия было найдено взрывное устройство времен Второй мировой войны, что осложнило операцию. На месте два автобуса саперов.

Полиция отметила, что эти два события между собой не связаны.