В РФ объяснили, почему Путин ехал по Крымскому мосту не пристегнутым

В Федеральной службе охраны России рассказали, почему глава РФ Владимир Путин во время проезда по Крымскому мосту за рулем КамАЗа не пристегнулся ремнем безопасности. Об этом в среду, 16 мая, сообщает РБК.

Официально движение на мосту еще не было открыто, когда президент проехал по нему на КамАЗе, и нормы правил дорожного движения на дорогу не распространялись, пояснил представитель ФСО Александр Рясков.

«Это было культурно-массовое мероприятие. На тот момент (дорога расценивалась) как строительная площадка, которая не регулируется нормами правил дорожного движения», - сказал он.

То, что Путин во время проезда не воспользовался ремнем безопасности, можно увидеть на фотографиях с церемонии открытия моста.

Напомним, Крымский мост, соединивший остров Крым и Краснодарский край России, был открыт 15 мая. В церемонии открытия принял участие глава РФ Владимир Путин, который проехал по мосту в колонне грузовых автомобилей. При этом он находился за рулем КамАЗа.