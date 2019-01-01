Канада осудила открытие Крымского моста

Канада выступила с осуждением строительства и частичного открытия Россией моста через Керченский пролив. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел страны.

«Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации», - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Канады Христи Фриланд. По ее словам, открытие Крымского моста направлено на «упрочение незаконного владения Россией полуостровом и насильственное отделение его от остальной Украины».

«Канада подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушения этого основополагающего принципа, закрепленного в нормах международного порядка», - резюмировала министр.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина. Накануне по нему началось движение легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре, железнодорожная часть Крымского моста начнет действовать в конце 2019 года.

После открытия моста с осуждением выступил Госдепартамент США. «Крым является частью Украины. Строительство Россией моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право», - говорилось в заявлении официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

Во вторник свое недовольство по поводу открытия Крымского моста высказали в ЕС. В заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Майи Косьянчич отмечалось, что строительство Россией моста через Керченский пролив без разрешения Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.