Эстонская полиция опознала погибшего в упавшем в море автомобиле

В среду вечером в Палдиски с полуострова Пакри в море вылетел автомобиль. На месте водителя был найден труп. К 22 часам водолазы вытащили из машины тело 28-летнего мужчины. На данный момент нет причин полагать, что в машине могут быть и другие погибшие. Об этом сообщила газета Postimees.

«Спасательные работы были закончены до полуночи, поскольку выяснилось, что рядом с местом происшествия может быть фрагмент взрывного устройства военного времени, и у нас сейчас отсутствуют сведения о том, безопасно оно или нет. Работы будут продолжены в четверг утром, чтобы поднять автомобиль на берег», - сказал руководитель оперативной службы Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне.

В среду в 17.50 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Палдиски возле маяка Пакри автомобиль темного цвета полностью ушел под воду в 15-20 метрах от берега. Морское спасательное подразделение, которое прибыло на место происшествия, нашло в машине труп.

По словам руководителя оперативной службы Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне, речь идет о печальном происшествии, полиция сделает все со своей стороны, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Находившаяся на полуострове репортер Postimees Кадри Куулпакк сообщила, что в нескольких десятках метров от места происшествия было найдено взрывное устройство времен Второй мировой войны, что осложнило операцию. На месте два автобуса саперов.

Полиция отметила, что эти два события между собой не связаны.