Опоздавший пассажир попытался выломать дверь самолета

Разъяренный турист, опоздавший на свой рейс, попытался выломать дверь самолета, чтобы попасть внутрь. Об этом сообщает Daily Mail.

В аэропорту Мельбурна один из пассажиров штурмовал самолет после того, как персонал австралийского лоукостера Jetstar сказал ему, что он опоздал на рейс на несколько часов.

Узнав это, мужчина начал курить прямо в аэропорте, затем побежал к ближайшему открытому выходу, растолкал охранников и выбежал на улицу к авиалайнерам.

Сотрудники аэропорта остановили его на полпути, однако потом дебошир вырвался, добрался до самолета и начал выламывать его дверь.

Несколько сотрудников, пытавшихся задержать нарушителя, получили незначительные травмы, однако в итоге полицейским удалось его схватить.

Инженеры проверили воздушное судно и, подтвердив его исправность, выпустили на взлетную полосу.