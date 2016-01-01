Детективы допросили Скрипаля

Детективы допрашивают бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери в начале марта вместе с дочерью Юлией. Он идет на поправку, однако остается в больнице, передает Sky News.

Следователи пытаются связать воедино все детали жизни бывшего двойного агента в Великобритании.

В частности, они собирают информацию о его периодических поездках в Лондон, путешествиях за границу, а также ежемесячных встречах с предполагаемым куратором из секретной службы МИ-6 (MI6) в одном из ресторанов Солсбери. Это связано с появлением новых подробностей о деятельности Скрипаля на британской территории.

Так, 14 мая сообщалось, что бывший шпион неоднократно встречался с чешскими спецслужбами, а в 2016 году побывал в Эстонии. Пока неизвестно, связаны ли эти визиты с попыткой отравления, однако отмечалось, что все они держались в тайне. Также СМИ указывали, что Скрипаль в течение нескольких лет до событий в Солсбери часто совершал поездки за границу с целью информирования европейских разведывательных служб о работе ГРУ.

10 апреля сообщалось, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Тогда указывалось, что Сергей вышел из критического состояния и быстро шел на поправку, однако о том, что он пришел в сознание, не сообщалось. В то же время Sky News передавал слова главврача больницы, заявившего, что вскоре мужчина сможет начать сотрудничать со следствием.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери в начале марта. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва отвергает обвинения. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.