Публикация в Instagram сына Нетяньяху с матом в адрес Турции привела к скандалу

На публикацию обратили внимание многие израильские и зарубежные СМИ, передает NEWSru Israel.

В итоге глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху вынужден был объясняться по этому поводу. Премьер напомнил, что Яир является частным лицом и имеет право публиковать любые записи в социальных сетях, сообщает Haaretz.

#BREAKING: Yair Netanyahu, the son of Israeli PM @netanyahu, published a post against Turkey on his instagram acount pic.twitter.com/KUz22izGlf— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 16, 2018