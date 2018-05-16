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Публикация в Instagram сына Нетяньяху с матом в адрес Турции привела к скандалу

Newsru.com
Фото: GALI TIBBON / POOL / AFP POOL

Старший сын премьер-министра Израиля Яир Нетаньяху вызвал скандал, опубликовав накануне в своем Instagram красно-белый флаг, напоминающий турецкий, с нецензурной надписью «Fuck Turkey».

На публикацию обратили внимание многие израильские и зарубежные СМИ, передает NEWSru Israel.

В итоге глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху вынужден был объясняться по этому поводу. Премьер напомнил, что Яир является частным лицом и имеет право публиковать любые записи в социальных сетях, сообщает Haaretz.

Это не первый случай, когда Нетаньяху оказывается в неловкой ситуации из-за публикаций сына. Так, в сентябре прошлого года Яир опубликовал на своей странице в Facebook карикатуру «Пищевая цепочка», на которой были изображены американский миллиардер Джордж Сорос, бывший премьер-министр и экс-министр обороны Эхуд Барак, журналист Эльдад Янив и бывший завхоз резиденции главы правительства Мени Нафтали.

Все персонаж тянулись к висящей перед ними приманке: Барак - за долларовой купюрой, Янив - за избирательным бюллетенем, Нафтали - за едой, а руководил их действиями Сорос.

Израильские СМИ писали, что Яир использовал карикатурный образ еврея, созданный антисемитской пропагандой. Местные политики раскритиковали публикацию сына Нетяньяху, и тот вынужден был удалить карикатуру и извиниться.

Отношения между Турцией и Израилем резко обострились после столкновений между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа, унесших жизни десятков человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник назвал гибель людей в ходе столкновений массовым убийством. Он заявил, что осуждает «этот геноцид», и объявил Израиль «террористическим государством».

После открытия американского посольства в Иерусалиме и столкновений на границе с Газой Турция объявила об отзыве для консультаций своих послов в Израиле и в США. В Турции в связи с событиями в секторе Газа был объявлен трехдневный траур.

Израильские власти пошли на ответные меры: в Министерстве иностранных дел страны заявили, что в ближайшее время территорию государства покинет турецкий консул.

В минувший вторник турецкие власти потребовали от посла Израиля в Анкаре Эйтана Наэ немедленно выехать из страны, объявив его персоной нон-грата в связи с «бойней, устроенной Израилем в секторе Газа».

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