Вулкан на Гавайях начал выбрасывать камни весом в несколько тонн

Вулкан Килауэа на Гавайях начал выбрасывать в воздух камни, длина которых достигает 60 сантиметров, сообщает ВВС. Камни найдены в нескольких сотнях метров от кратера.

Вулкан начал извергаться почти две недели назад. Вытекающая из него лава уничтожила уже несколько десятков домов. Из округи вулкана эвакуировано около 2000 человек.

Из кратера поднимается столб дыма высотой более 3000 метров, местные чиновники попросили пилотов самолетов избегать полетов над вулканом. Дым виден с Международной космической станции.

На Гавайях продолжаются землетрясения, достигающие магнитуды 4,4, на земле появились большие трещины.

Геологическая служба США предупреждает, что условия вблизи вулкана могут стать еще опаснее. «Во время взрывов, вызванных паром, камни длиной до двух метров могут быть выброшены во всех направлениях на километр и даже дальше. Эти камни могут весить от нескольких килограмм до нескольких тонн. Маленькие (размером с яйцо) камни могут улетать на расстояние более километра», - указывает служба.

Кроме того, вред здоровью людей наносит и выброс в воздух диоксида серы и вулканического пепла.