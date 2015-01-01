Удачливый эстонский кладоискатель получит от государства почти 15 000 евро

Правительство Эстонии решило выделить почти 21 000 евро для выплаты вознаграждения нашедшим имеющие культурную ценность объекты. Из этой суммы большая часть, или 14 930 евро, предусмотрена для нашедшего в уезде Валгамаа клад с монетами.

Правительство Эстонии решило на заседании в четверг выделить 20 790 евро на вознаграждение удачливым кладоискателям. Департамент защиты памятников старины решил назначить вознаграждение 22 людям, передает Lõuna-Eesti Postimees.

Из этой суммы большая часть, или 14 830 евро будет передана нашедшему клад с монетами в Валгамаа. Клад был найден два года назад и в нем было 5007 монет.

Вознаграждение в размере 1500 евро будет выплачено за найденную в уезде Ида-Вирумаа в деревне Пуру так называемую ганзейскую чашу.