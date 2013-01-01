В Польше по подозрению в «подрывной деятельности» задержана россиянка

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало гражданку России Екатерину С., которую подозревают в ведении подрывной деятельности против республики. Об этом в четверг, 17 мая, сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Шарына.

Отмечается, что россиянка, жившая в стране с 2013 года, будет выдворена из Польши. По данным правоохранителей, женщина и еще четверо лиц, которым уже запретили въезжать в Польшу на пять лет, принимали участие в мероприятиях антипольской направленности.

По словам Шарына, гражданка России вместе со своими сообщниками занимались «подпитыванием польско-украинской вражды в социальной и политической сфере», пытались подорвать постулаты польской исторической политики и заменить их на российскую трактовку. Шарын подчеркнул, что они также пытались «консолидировать пророссийскую среду» в Польше.

Задержания проходили на фоне нейтрализации работы двух организаций, «участвующих в гибридной и информационной войне против Польши». Спецслужбы уверены, что за этими структурами стоит Россия. Также расследования проводятся против поляков, которые, по версии следствия, «участвовали в российской информационной войне против Польши».