В Литве за георгиевскую ленточку предлагают штрафовать на 300 евро

За использование черно-оранжевой георгиевской ленточки в Литве предлагается ввести штраф в размере до 300 евро.

В четверг Сейм, после представления, одобрил поправку к Кодексу об административных правонарушениях (КАП). За неё проголосовали 41 депутат, против было 10, 25 парламентариев воздержались.

Поправка к КАП была предложена группой парламентариев из оппозиционной партии Союз Отечества - Христианские демократы Литвы.

«Совершенно очевидно, что этот символ в течение нескольких лет стал символом российского империализма» - сказал, представляя документ, один из авторов законопроекта Лауринас Кащюнас.

Уже в течение некоторого времени этот символ, по его словам, подстрекает ненависть, раздор, а потому предлагается его использование ограничить наравне с другой нацистской и коммунистической символикой.

В соответствии с проектом, за распространение, использование на собраниях и других массовых мероприятиях черно-оранжевой георгиевской ленточки либо иное её демонстрирование необходимо наказывать штрафом в размере от 150 до 300 евро.

По мнению авторов проекта, несмотря на то, что истинное предназначение георгиевской ленточки - напоминать о победе Советского Союза над фашистской Германией в годы Второй мировой войны, и почитание участвовавших в ней советских воинов, Литве нечего праздновать, потому что окончание войны принесло ей 50 лет советской оккупации и ссылки.

Социал-демократ Альгирдас Сисас спросил, какой следующий цвет собираются запретить. «Возможно, нам нужно просто запретить Россию и будут расставлены все точки, а нам больше ничего не надо будет делать», - сказал он.

По словам Кащюнаса, георгиевские ленточки получили распространение в 2005 году, когда Кремль начал проводить более активную враждебную политику по отношению к своим соседям.

Проект будет рассмотрен комитетами и комиссиями Сейма, и депутаты планируют вернуться к нему на осенней сессии.