Асад прибыл в Сочи и провел переговоры с Путиным

Президент Сирии Башар Асад посетил Россию с рабочим визитом и провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух государств встретились в Сочи и обсудили ход урегулирования сирийского конфликта. В частности, политики констатировали существенное сокращение подконтрольной террористам территории.

Путин поздравил Асада «со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями». «Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы», - сказал президент РФ, которого цитирует пресс-служба Кремля.

По словам Путина, «после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса».

В свою очередь, Асад сообщил, что с момента его предыдущей встречи с российским коллегой несколькими месяцами ранее «произошло много позитивных изменений». «В первую очередь это касается борьбы с терроризмом. Площадь, которую контролируют террористы, стала гораздо меньше. За последние недели сотни тысяч сирийцев уже смогли вернуться в свои дома, на пути ещё миллионы сирийцев», - рассказал сирийский лидер.

Асад отметил, что прогресс в борьбе с террористами открывает двери для политического урегулирования ситуации в Сирии. «Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и в Сочи», - подчеркнул сирийский президент.