В Конго выявили новые вспышки Эболы

министерстве здравоохранения Демократической Республики Конго выявлены 11 новых подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола, два из которых окончились смертельным исходом, сообщает Интерфакс.

По последним данным, уже заболели 45 человек, из них 14 случаев подтверждены.

При этом число погибших может оказаться значительно выше предварительных цифр − на данный момент минздраву известно о 25 летальных исходах, связь которых со вспышкой Эболы пока не подтверждена.

Отмечается, что последние случаи заражения зафиксированы в крупном городе провинции Мбандаке, тогда как раньше распространение лихорадки ограничивалось сельской местностью.

Под наблюдение медиков попали более 500 человек, которые могли контактировать с зараженными.

Ранее ВОЗ сообщила, что вспышка вируса Эбола, зафиксированная в Демократической Республике Конго, может распространиться за пределы страны.