Евросоюз запретил ввоз мяса и молока для личного пользования

В Евросоюзе вступают в силу ограничения на ввоз для личного пользования продуктов животного происхождения из третьих стран. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на таможенную службу Литвы.

«Информируем, что ограничивается ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования из третьих стран на территорию ЕС. Запрещено ввозить мясо, молоко и молочные продукты. Запрет вступает в силу с целью избежать заражения животных АЧС», - заявили в ведомстве.

Как стало известно,

ограничения не касаются таких стран как Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария.

«На территорию стан ЕС запрещено ввозить: мясо и мясные продукты (сало, свежее или переработанное мясо, включая птицу, жиры, колбасы, мясные консервы, хлебобулочные изделия с мясом, соусы или супы с мясом), молоко и молочные изделия, корм для домашних животных, в составе которого есть мясо или молочные продукты», - рассказали в таможенной службе.

Уточняется, что в виде исключения разрешено ввозить молочные смеси для детей, а также детское питание.