Два дня рождения помогли американцу сорвать куш в лотерее

Житель американского штата Мэрилэнд, у которого из-за ошибки в документах два дня рождения, указал обе даты в лотерейном билете и сорвал джекпот. Об этом сообщил новостной портал UPI.

Мужчина отметил, что он родился 21 апреля, а власти штата ошибочно указали, что это произошло 23-го числа. 79-летний американец только недавно смог исправить ошибку во всех своих документах. Тем не менее обе даты он считает счастливыми, а потому указал их в лотерейном билете.

Я взял газету, сразу нашел раздел с результатами лотерейных розыгрышей, и мои глаза чуть не вылезли из орбит», — рассказал счастливчик.

Как только мужчина узнал, что выиграл 1,9 миллиона долларо, он позвонил жене, которая сначала решила, что муж ее разыгрывает.

Пара призналась, что планирует обсудить с финансовым советником, куда вложить выигрыш, и, возможно, частично потратит его на погашение долгов и пожертвование церкви.

В середине мая сообщалось о жителе Австралии, выигравшем в лотерею миллионные призы дважды за неделю. Он собирался потратить деньги «мудро» и купить на них дом в фешенебельном районе, на что журналисты отметили, что даже на 2,48 миллиона австралийских долларов он мог бы себе позволить только «коробку от холодильника под мостом».