Власти Майорки объявили войну тусовщикам

Власти Пальмы, столицы испанского острова Майорка, решили начать борьбу с пьяными туристами и их развлечениями. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (ATOP).

По словам мэра города, с лета 2018 года улицы будут патрулировать около 200 полицейских, что почти вдвое превышает число сотрудников в предыдущем году.

Туристов, которые будут непристойно и шумно веселиться, ожидает штраф в размере до трех тысяч евро, а местным барам, продающим алкоголь после официального прекращения работы, грозит закрытие. Более того, власти запретят такие акции, как «счастливые часы», «бесплатный бар» и «открытый бар», и заведения-нарушители будут оштрафованы на 1,5 тысячи евро.

Клубы и рестораны, транслирующие музыку громко и в неположенное время, также подвергнутся штрафу или закрытию.

Жители Майорки положительно восприняли нововведение — они считают, что городу будет лучше без пьяных туристов-дебоширов.

В сентября 2017 года пьяный турист, который заснул в чужой лодке на пляже, полез в драку после того, как его разбудили, облив водой. В ролике запечатлено, как к крепко спящему в лодке на мелководье путешественнику подходят двое работников ресторана, которому принадлежит плавсредство. Один из них будит туриста, вылив на него несколько ведер воды.