В Британии рассказали о ходе расследования по делу Скрипаля

Скотланд-Ярда продолжает расследование по делу о попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда.

«У них обоих наблюдается значительный прогресс, и мы рады, что Сергей Скрипаль сейчас также вышел из больницы. Это комплексное расследование, детективы продолжают собирать и объединять все доказательства для установления полных фактов и обстоятельств, лежащих в основе этой страшной атаки», - говорится в заявлении.

Вместе с тем, в полиции заявили, что в интересах безопасности Скрипалей не будут обсуждать принятые меры безопасности и защиты.

Напомним, 18 мая стало известно, Сергея Скрипаля выписали из больницы.