Еврокомиссия разрешила компаниям из ЕС не соблюдать санкции США против Ирана

Еврокомиссия разрешила компаниям из ЕС не соблюдать санкции США в отношении Ирана, восстановленные после выхода Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки.

Как сообщается на сайте Еврокомисии, эти санкции будут включены в блокирующий закон 1996 года. Он позволит компаниям из Евросоюза не соблюдать их, а также требовать возмещения убытков, вызванных санкциями, от лиц, которые их ввели. Кроме того, закон аннулирует на территории Евросоюза иностранные судебные решения, принятые на основе этих санкций.

Обновить блокирующий закон, включив туда новые ограничительные меры США против Ирана, Еврокомиссия планирует до 6 августа 2018 года.

Иран в 2015 году согласился заморозить свою ядерную программу, подписав соглашение с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. После этого с Ирана сняли часть санкций Соединенных Штатов, Евросоюза и Совета безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении экономических санкций против этой страны. Первая часть их них вступит в силу 6 августа, вторая — 4 ноября.

Иран и остальные страны, подписавшие соглашение, заявили о намерении сохранить сделку. Великобритания, Франция и Германия пообещали защитить компании Евросоюза от санкций США. С Ираном сотрудничествуют, в частности, французская авиастроительная компания Airbus и нефтегазовая корпорация Total, немецкий автопроизводитель Volkswagen, британский авиаперевозчик British Airways, испанская сеть отелей Melia.

Блокирующий закон был принят Евросоюзом в 1996 году для защиты интересов европейских компаний на Кубе в ответ на введение против нее американских санкций. Позже положения закона были распространены на санкции США против Ирана и Ливии.