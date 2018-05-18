Стрельба в средней школе Техаса: 10 погибших

В американском городе Санта-Фе (штат Техас) около восьми часов утра по местному времени произошла стрельба в средней школе, в результате которой, по последним данным, погибли по меньшей мере восемь человек. Агентство AP со ссылкой на шерифа Эда Гонсалеса сообщает, что погибших может быть 10 человек, в основном это учащиеся. Другие издания сообщают, что погибших «от восьми до 10 человек».

В пресс-службе шерифа сообщили, что, помимо погибших, много пострадавших, получивших огнестрельные ранения. При этом их количество не называется.

Шериф Эд Гонсалес заявил, что нападавших было двое и они задержаны, сообщает телеканал ABC.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, спецслужб, бригады скорой помощи и экстренные службы.

Телеканал CNN также сообщает о задержании двоих нападавших. По информации журналистов, один из них вошел в класс искусств и открыл стрельбу из дробовика. О том, что конкретно делал его сообщник, на данный момент не уточняется.

Пострадавшие в результате нападения на школу были доставлены в госпиталь города Галвестон. Эту информацию телеканалу подтвердили в больнице, но не стали конкретизировать, о каком количестве госпитализированных идет речь.

Шериф Гонсалес тем временем сообщил о том, что одним из пострадавших является сотрудник местной полиции, который получил огнестрельное ранение.

В школе найдены предметы, похожие на взрывные устройства

После предварительного осмотра места происшествия представители полиции сообщили, что в здании школы и рядом с ним обнаружены предметы, похожие на взрывные устройства. Их количество пока не уточняется, передает AP.

Реакция американских властей на трагедию в Техасе



На трагедию в техасской школе уже отреагировали в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о стрельбе в Санта-Фе и добавил: «Первые сообщения с места событий звучат удручающе. Храни всех Господь».

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

Его супруга, первая леди США, Мелания Трамп также в соцсети написала о том, что «ее сердце находится сейчас со всеми жителями Санта-Фе и штата Техас».Вице-президент США Майк Пенс обратился к ученикам школы, учителям и их семьям: «Мы с вами. Мы молимся о вас. Весь американский народ молится о вас».Сенатор от штата Техас Тед Круз присоединился к соболезнованиям и выразил слова поддержка от лица своей семьи всем пострадавшим в Техасе. «Пожалуйста, оставаться в безопасности и следите за указаниями местных официальных властей», - добавил он.Трагедия в Техасе стала уже третьим случаем применения огнестрельного оружия в американских школах за последние семь дней и 22-м с начала 2018 года.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk— HCSOTexas (@HCSOTexas) May 18, 2018

20 апреля в США во второй раз за два месяца прошла общенациональная масштабная акция за ограничение обращения оружия, в которой приняли участие тысячи американских школьников. Учащиеся по всей стране вышли из классов на улицы, чтобы почтить память погибших в результате применения огнестрельного оружия в школах.Акция прошла в 19-ю годовщину кровавой бойни в средней школе «Колумбайн» в городке Литлтон, штат Колорадо. 20 апреля 1999 года двое юношей, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ворвались в школу с оружием и убили 12 учеников и одного учителя, а также ранили десятки учащихся, после чего покончили с собой.В день общенациональной акции очередной случай применения огнестрельного оружия произошел в школе Форест в городе Окала (штат Флорида). В результате инцидента был ранен 17-летний школьник. Нападавший был задержан полицией.По данным американской прессы, с апреля 1999 года по настоящее время свыше 208 тысяч учащихся более чем в 210 школах столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем 10 школ становятся местами убийств с применением винтовок и пистолетов.С 2016 года в Соединенных Штатах произошло как минимум три крупные бойни, в которых преступники использовали огнестрельное оружие. После каждого инцидента в стране вспыхивала ожесточенная дискуссия о необходимости запрета на ношение оружия, однако подобные разговоры в США по традиции быстро затухают.