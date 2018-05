Стрельба в средней школе Техаса: погибли по меньшей мере восемь человек

В пресс-службе шерифа техасского округа Харриса также сообщили, что, помимо погибших, есть и пострадавшие, получившие огнестрельные ранения. При этом их количество не называется.



Шериф округа Эд Гонсалес уже рассказал о том, что нападавших было двое и они задержаны.



На месте происшествия работают сотрудники полиции, спецслужб, бригады скорой помощи и экстренные службы.



Телеканал CNN также сообщает о задержании двоих нападавших.

По информации журналистов, один из них вошел в класс искусств и открыл стрельбу из дробовика.

О том, что конкретно делал его сообщник, на данный момент не уточняется.

Пострадавшие в результате нападения на школу были доставлены в госпиталь города Галвестон. Эту информацию телеканалу подтвердили в больнице, но не стали конкретизировать, о каком количестве госпитализированных идет речь.Шериф Гонсалес тем временем сообщил о том, что одним из пострадавших является сотрудник местной полиции, который получил огнестрельное ранение.

Реакция американских властей на трагедию в Техасе



На трагедию в техасской школе уже отреагировали в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил о стрельбе в Санта-Фе и добавил: «Первые сообщения с места событий звучат удручающе. Храни всех Господь».

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

Его супруга, первая леди США, Мелания Трамп также в соцсети написала о том, что «ее сердце находится сейчас со всеми жителями Санта-Фе и штата Техас».Вице-президент США Майк Пенс обратился к ученикам школы, учителям и их семьям: «Мы с вами. Мы молимся о вас. Весь американский народ молится о вас».Сенатор от штата Техас Тед Круз присоединился к соболезнованиям и выразил слова поддержка от лица своей семьи всем пострадавшим в Техасе. «Пожалуйста, оставаться в безопасности и следите за указаниями местных официальных властей», - добавил он.Трагедия в Техасе стала уже третьим случаем применения огнестрельного оружия в американских школах за последние семь дней и 22-м с начала 2018 года.

We are assisting @SantaFeISD with a multiple-casualty incident at Santa Fe High School. This is no longer an active shooting situation and the injured are being treated. #hounews pic.twitter.com/m7Wuauk9jk— HCSOTexas (@HCSOTexas) May 18, 2018