«Да, я сегодня тоже услышал из средств массовой информации, что он вышел из больницы, дай бог ему здоровья, мы очень рады на самом деле», - сказал Путин 18 мая на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров в узком составе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель (цитата по ТАСС).

При этом Путин отметил, что если бы в отношении Скрипаля было использовано боевое отравляющее вещество, то он скончался бы на месте. «Я думаю, что если бы, как утверждали наши британские коллеги, было использовано какое-то боевое отравляющее вещество, то этот человек погиб бы на месте. Боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает или мгновенно, или в течение нескольких секунд, может, нескольких минут», - сказал президент РФ (цитата по «Интерфакс»).

Российский лидер также прокомментировал расследование «дела Скрипаля». «Что касается расследования, то мы, со своей стороны, неоднократно предлагали британским партнерам оказать всю необходимую помощь в расследовании и просили нас допустить к этому расследованию, никакой ответной реакции пока нет», - отметил Путин. «Наше предложение остается открытым», - подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня британские СМИ со ссылкой на представителя медицинского учреждения в английском городе Солсбери сообщили, что Сергей Скрипаль выписан из больницы.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу 4 марта после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Отец и дочь несколько дней находились в коме. При этом Юлию Скрипаль выписали из клиники еще в начале апреля.

В настоящее время, по данным прессы, женщина находится в неустановленном секретном месте под присмотром британских властей. Полиция Лондона опубликовала заявление Юлии, в котором она отказалась от встреч с представителями российского посольства в Лондоне и своей двоюродной сестрой Викторией.

По сведениям британских властей, Cкрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в СССР.

Один из разработчиков «Новичка» Владимир Углев утверждал, что антидота для этого вещества нет и что Скрипали «с долей вероятности, близкой к 100%», умрут. В то же время советско-американский химик Вил Мирзаянов, также называющий себя одним из создателей «Новичка», уверен, что в Солбсери мог быть применен именно этот мощный агент, но в таком случае использовал его идиот, который ничего не знает о химических свойствах «Новичка»: в условиях влажности концентрация этого вещества падает в несколько раз и оно перестает быть смертельным.