На Кубе потерпел крушение Boeing-737 с более чем 100 пассажирами; есть выжившие

Пассажирский лайнер Boeing 737, который эксплуатировала компания Cubana de Aviación, упал через несколько минут после вылета из Международного аэропорта имени Хосе Марти. Авария произошла в нескольких метрах от терминала номер один, сообщает CiberCuba. На борту находилось около 100 человек.

Сообщается, что это национальный рейс CU972 (HAV-HOG), который проходил по маршруту Гавана - Ольгин.

Официальных данных о погибших пока нет. По информации местных СМИ, на борту находились 104 пассажира и иностранный экипаж

Рухнувший самолет охвачен пламенем, на место катастрофы выехали пожарные и спасатели.

Уточняется, что принадлежит Boeing 737 мексиканской компании Damojh.

Вскоре власти Кубы подтвердили факт крушения пассажирского самолета в окрестностях столицы. По официальным данным, на борту находились 104 пассажира и «иностранный экипаж».

Как сообщают местные СМИ, самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас.

На место трагедии прибыл председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

СМИ: три пассажира выжили после авиакатастрофы на Кубе

Вскоре стало известно о выживших при катастрофе Boeing 737 пассажирах. Как сообщает агентство AP со ссылкой на неназванного военного офицера, три человека находятся в критическом состоянии.

О выживших пассажирах сообщила и кубинская ежедневная газетаGranma. По данным издания, речь также идет о трех выживших, которые уже госпитализированы.

Более того, журналисты газеты сообщили о том, что все пассажиры и члены экипажа - иностранцы. При этом издание уточняет, что всего на борту находились 105 человек.









