Россия требует личной встречи со Скрипалем: Он живой?

Россия настаивает на личном контакте с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, а если он не хочет контактировать с представителем Москвы, то должен сказать об этом сам. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, сообщает в пятницу, 18 мая, Интерфакс.

«Да, понятно (что мы настаиваем на личных контактах. - ред.), это предусмотрено Венской конвенцией 1963 года. И человек должен сказать это лично. Сегодня никто не слышал его голоса, никто не видел его фотографий, никто не знает, в каком состоянии он находится, и поэтому в соответствии с конвенцией мы должны убедиться, что этот человек жив, что у него все в порядке, и тогда, если он скажет, что ему не нужны наши услуги, то мы закрываем эту историю», - сказал Яковенко.

По его словам, основная проблема - отсутствие доступа к Скрипалю.

«Мы должны услышать от него лично, какое решение он примет», - добавил российский дипломат.

Как сообщалось, 18 мая Сергея Скрипаля выписали из больницы. В Национальной службе здравоохранения Англии заявили, что экс-разведчик поправился и чувствует себя достаточно хорошо.