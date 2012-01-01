На территории гольф-клуба Трампа мужчина открыл стрельбу из-за неприязни к нему

В американском городе Дорал (штат Флорида) 42-летний местный житель Джонатан Одди открыл стрельбу на территории гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональда Трампа. По предварительной информации, преступник является ярым противником действующего главы государства, передает агентство Reuters.

Как сообщил позднее начальник управления полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес в ходе пресс-конференции, в результате происшествия, кроме самого нападавшего, никто не пострадал. После того как прибывшие на место сотрудники полиции нейтрализовали преступника, Одди был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями ног.

«Судя по всему, он (преступник. - Прим. NEWSru.com) пытался заманить наших офицеров в своего рода засаду. Он подготовил место для боя», - объявил Перес на пресс-конференции, видеозапись которой была опубликована на официальной странице округа полиции в Twitter.

По его словам, после поступления сигнала о вооруженном человеке на территории гольф-клуба на место приехали пятеро полицейских, которые вошли в вестибюль гостиницы при гольф-клубе и «немедленно нейтрализовали стрелявшего».

Как стало известно полицейским, Одди, испытывающий сильную неприязнь к Дональду Трампу, войдя в вестибюль гостиницы, открыл огонь в потолок и развернул американский флаг на стойке консьержа.

«С моей точки зрения, полицейские, возможно, спасли жизни множества людей сегодня, потому что все могло обернуться гораздо худшим», - подчеркнул начальник полиции округа Майами-Дейд.

Позднее сын главы государства Эрик Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал инцидент в гольф-клубе: «Огромное спасибо потрясающим мужчинам и женщинам полицейского округа Майами-Дейд. Каждый день они охраняют покой местных жителей, и мы благодарны им за это».

В 2012 году компания Trump Organization приобрела комплекс отеля с полями для гольфа в городе Дорал за 150 млн долларов и переименовала гольф-клуб в Trump National Golf Resort, напоминает ТАСС.