На Кубе в связи с авиакатастрофой объявлен траур: погибли более 100 пассажиров, трое выживших

В связи с авиакатастрофой пассажирского самолета Boeing 737 на Кубе под Гаваной, власти объявили официальный траур.

Так, Госсовет Республики Куба постановил объявить официальный траур с 06:00 19 мая до 12:00 ночи 20 мая.

Во время траура будут приспущены государственные флаги на зданиях органов государственной власти и военных объектах.

Как ранее сообщал Русский TVNET, пассажирский лайнер Boeing 737, который эксплуатировала компания Cubana de Aviación, упал через несколько минут после вылета из Международного аэропорта имени Хосе Марти.

Сообщается, что это национальный рейс CU972 (HAV-HOG), который проходил по маршруту Гавана - Ольгин.

По последним данным, из 110 человек, находившихся на борту, выжили три женщины.

Ранее СМИ сообщали, что одна из спасенных скончалась в больнице. Но позже - около девяти вечера пятницы по местному времени - Granma со ссылкой на директора больницы доктора Альберто Мартинеса Бланко сообщила, что все три женщины живы, они находятся в стабильно тяжелом состоянии.

По данным министерства связи и транспорта Мексики, пятеро членов экипажа, включая пилотов, были мексиканцами. Мексиканская компания-владелец лайнера Global Air прошла проверку в ноябре прошлого года и имела необходимые для оказания услуг документы, передает «Эхо Москвы».

Лайнер вылетел в 12:08 по местному времени и спустя минуту упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от кубинской столицы. По словам очевидцев, самолет задел линии электропередачи при попытке вернуться в аэропорт.

По информации Granma, почти все пассажиры, за исключением пяти человек, были гражданами Кубы, летевшими внутренним рейсом из Гавана в Ольгин.

Ранее СМИ сообщали, что на борту находились в основном иностранцы. В МИД Аргентины сообщили, что среди жертв авиакатастрофы есть два аргентинских гражданина, передает ТАСС. В посольстве РФ заявили, что россиян на борту не было.

Что стало причиной авиакатастрофы, пока не известно. Черные ящики лайнера еще не обнаружены.