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Теракт на стадионе в Афганистане во время матча по крикету: минимум восемь погибших, десятки раненых

Newsru.com
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Фото: Parwiz / REUTERS

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 45 ранены в результате трех взрывов, прогремевших в ночь на субботу на стадионе в городе Джелалабад провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Согласно заявлению местных властей, три самодельных взрывных устройства сработали на стадионе в ходе нападения террористов, передает TasnimNews.

Инцидент произошел во время матча по крикету, приуроченного к началу священного для мусульман месяца Рамадан.

Среди погибших - организатор матча и ряд местных чиновников, включая вице-мэра Нангархара.


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