В СМИ появились снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах

На Гавайских островах продолжается извержение вулкана Килауэа - поток лавы уничтожил уже около 40 зданий, из которых 26 - жилые дома. На данный момент лава отделила от остального мира приблизительно 40 домов, заставив ответственные службы эвакуировать местных жителей.

Полиция, пожарные и национальная гвардия следят за территорией, которая все еще остается под угрозой.

Местные жители рассказали, что в том месте, из которого лава вылилась через небольшую трещину, теперь образовался большой кратер. Поток лавы таким образом пересек улицу и отрезал дома от остального мира.

Вулкан Килауэа активизировался уже три недели назад и за это время в земле образовалось более 20 новых трещин, через некоторые из них до сих пор выходит лава и газы, затягивая местность дымом.

Ученые предполагают, что возможны новые извержения.