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В СМИ появились снимки извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах

TVNET/LETA/AP
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Фото: BRUCE OMORI/PARADISE HELICOPTERS / EPA

На Гавайских островах продолжается извержение вулкана Килауэа - поток лавы уничтожил уже около 40 зданий, из которых 26 - жилые дома. На данный момент лава отделила от остального мира приблизительно 40 домов, заставив ответственные службы эвакуировать местных жителей.

Полиция, пожарные и национальная гвардия следят за территорией, которая все еще остается под угрозой.

Местные жители рассказали, что в том месте, из которого лава вылилась через небольшую трещину, теперь образовался большой кратер. Поток лавы таким образом пересек улицу и отрезал дома от остального мира.

Вулкан Килауэа активизировался уже три недели назад и за это время в земле образовалось более 20 новых трещин, через некоторые из них до сих пор выходит лава и газы, затягивая местность дымом.

Ученые предполагают, что возможны новые извержения.

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