Боевики попытались захватить прихожан в церкви Грозного: есть погибшие

Четверо боевиков, пытавшихся захватить в Грозном прихожан в церкви Архангела Михаила, уничтожены. Об этом сообщил журналистам в субботу глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан, - сказал он. - В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены» (цитата по ТАСС).

По словам Кадырова, от полученных ранений скончался полицейский, один прихожанин получил ранения средней тяжести.

Однако по уточненным данным, в результате нападения боевиков на церковь Архангела Михаила в центре Грозного и спецоперации по их уничтожению погибли двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин, сообщил «Интерфаксу» представитель правоохранительных органов в субботу.

«По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибшие полицейские были командированы в Чечню из Саратовской области.

«Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь», - сказал представитель правоохранительных органов.

У боевиков еще были пистолеты, ножи, а также маленькие топорики. В настоящее время проводится работа по установлению личностей боевиков. «Тщательно прорабатывается версия о том, что приказ напасть на церковь бандиты получили из одной из западных стран», - сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что спецоперация заняла несколько минут, ее проведение контролировал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. В настоящее время обстановка вокруг церкви Архангела Михаила нормализуется, в частности восстановлено автомобильное движение.

Позже представитель правоохранительных органов сообщил, что настоятель храма не признал в одном из убитых прихожанина - таким образом, это мог быть пятый боевик. «Настоятель церкви Архангела Михаила не признал в одном из убитых прихожанина, возможно, этот человек также является боевиком», - сказал собеседник «Интерфакса».