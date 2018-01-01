Молитвы не помогли: православной церкви впервые не удалось сорвать ЛГБТ марш в Молдавии

Участники ЛГБТмарша (лесбиянок, геев, трансгендеров и бисексуалов) в Кишиневе впервые в истории Молдавии сумели пройти по всей протяженности установленного маршрута. Представители православной церкви по традиции пытались сорвать акцию, но полиция помешала этому, чтобы не допустить столкновений.

Марш прошел по улице Бухарестской, от улицы Измаильской к центру города. Два последних года представители православной церкви срывали марш через два квартала, на перекрестке с улицей Армянской. В нынешнем году они бурно реагировали, когда участники акции прошли этот перекресток и дошли до цента города, передает «Интерфакс».

Судя по видеокадрам с места событий, полиция на руках уносила протестующих мужчин и женщин, которые встали на колени на пути шествия и пытались остановить его молитвами.

В итоге участники марша беспрепятственно прошли около 3 км, установив рекорд подобных мероприятий в Кишиневе. Во все предыдущие годы участникам марша удавалось пройти не более одного километра. Нынешний марш является и самым многочисленным. По оценкам полиции, в нем принимают участие около 500 человек.

Марш проводит организация «Гендер-Док-М». Все участники и участницы были одеты в майки с надписью «Без страха», они также несли розовые сердечки. Марш направлен против дискриминации в целом, но на нем делается акцент на защите сексуальных меньшинств.

У Дворца Республики участников манифестации ожидали автобусы, которые увезли участником марша в сопровождении машин полиции. Перед тем, как садиться в автобусы, участники мероприятия поблагодарили полицию.



