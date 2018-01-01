Депутата, давшего пощечину школьнику, убрали из партии «Единая Россия»

«Единая Россия» приостановила членство в партии депутата из Пушкинского района Московской области Андрея Одинцова, который, по данным СМИ, дал пощечину подростку. Об этом сообщает сайт партии со ссылкой на заявление секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака.

«Какая бы ни возникла тогда ситуация, Одинцов не имел никакого права поднимать руку на ребенка, это неприемлемо... Действия Одинцова не педагогичны, это не язык, на котором допустимо разговаривать с молодежью», - цитирует пресс-служба Турчака.

«Подобное поведение недостойно взрослого человека, тем более, если он представляет интересы людей во власти», - уверен секретарь генсовета единороссов.

Накануне стало известно, что Одинцов во время проверки работ подрядчика на территории школьного стадиона сделал замечание сидевшим на трибунах подросткам за шумное, по его мнению, поведение. На видео, выложенном очевидцами, видно, как депутат во время разговора дает одному из ребят пощечину.

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Как уточнял портал «Подмосковье сегодня», вступивший в пререкания с депутатом восьмиклассник спросил у Одинцова: «А что, вы меня ударите? За это есть уголовная статья». Именно после этих слов мальчик получил пощечину от подмосковного депутата, указывало издание.

Врио руководителя исполкома Пушкинского местного отделения «Единой России» Коба Паикидзе сообщал, что местная партийная ячейка в курсе инцидента, который на данный момент «не исчерпан». По его данным, «родители пострадавшего ребенка готовят документы в суд, сам Одинцов ситуацию никак не комментирует», передает «Интерфакс».









