Разведка узнала о возможном покушении на Эрдогана

Президент Турции Реджеп Эрдоган решил усилить охрану перед визитом в Боснию и Герцеговину после информации о предполагаемом покушении, сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что разведка Македонии узнала о возможности покушения на Эрдогана во время его визита на Балканы.

Также об этом сообщила западная разведка. По их данным, убийство планирует группа турецких граждан.

По информации TRT Haber, Эрдоган планирует посетить Боснию и Герцеговину в воскресенье, 20 мая. В рамках своего визита он встретиться с членом президиума Боснии и Герцеговины от боснийских мусульман Бакиром Изетбеговичем.

Также турецкий лидер примет участие в саммите Союза европейских турецких демократов, который пройдет в Сараево.

Ранее в Турции 34 военных признали выновными в попытке убийства Эрдогана во время неудавшегося госпереворота в 2016 году.